Vol à l’école Mairipehe : « Ils ont même pris le goûter des petits »

L’école Mairipehe n’a pas pu recevoir d’élèves aujourd’hui. Pour accueillir les enfants dès mercredi, les agents communaux et l'équipe enseignantes ont travaillé dur pour tout remettre en ordre. « On a nettoyé les douze salles de l’école. Il y avait des débris de verre partout, les placards étaient dérangés... Ils ont même pris legoûter des petits. C’est vraiment déplorable ! », explique une femme de service.C’est surtout le fait qu’on s’attaque au symbole de l’école qui choque le personnel. « C’est vraiment désolant de faire ça aux enfants », témoigne une institutrice devant la vitre brisée de sa classe. « Ça fait mal parce que c’est le travail de plusieurs années. On fait attention à notre école. C’est notre deuxième maison...» déplore la directrice, Mirella Joussin au micro de TNTV.Une plainte a été déposée auprès de la gendarmerie de Papara. L'enquête est en cours.