Voilà à quoi ressemblera le diadème de Miss Tahiti 2017

Hiro Ou Wen et Te Tavake Creation dévoilent une photo du diadème de la future Miss Tahiti. Chaque année, c'est à eux que revient le privilège d'imaginer et de créer cette couronne en nacre.



Cette année, l’élection proposera aux spectateurs de voyager dans le temps. Le thème de la soirée s’inspirera des ambiances festives polynésiennes des années 40 à 70. Les dix candidates célébreront les anciens bals populaires tahitiens, les bringues, ou encore les festivités du Tiurai.



Les jeunes femmes en lice participent prochainement au gala Miss Tahiti. Il se déroulera le 10 juin à partir de 18h sur le motu de l’Intercontinental. La soirée a un dress code : la couleur blanche. Le groupe Pepena animera les défilés en musique !



L’une d’entre elles se verra remettre ce beau diadème pour représenter la Polynésie à l’élection de Miss France le 23 juin à partir de 18h30 dans les jardins de la mairie de Papeete.



