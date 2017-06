Visites de chantiers pour Edouard Fritch

Rédaction Web avec communiqué

Le Président, en compagnie du ministre de la Santé, a débuté ces visites, à Pirae, avec le chantier du lieu de recueillement œcuménique du Centre hospitalier de Polynésie française (CHPF), destiné à l’ensemble des représentants des différents cultes et communautés religieuses, qui étaient présents pour l’occasion.Ce lieu sera notamment mis à disposition des patients, des familles et du personnel. Conçu et dessiné par l’architecte Dominique Touzeau, avec un coût total de 110 millions Fcfp, il pourra accueillir 55 personnes. L’édifice devrait être livré au mois d’octobre prochain.Le Président a ensuite retrouvé la ministre de l’Education, avenue du Régent Paraita, à Papeete, afin de faire le point sur les travaux de la résidence étudiante Van Bastolaer et sur la résidence Pape Ora.Le montant des travaux qui consistent en la réhabilitation de cet immeuble vieux de 30 ans sera de 500 millions Fcfp. Cette résidence étudiante comprendra 64 logements dont un logement T2 affecté au gardien, des locaux destinés aux activités commerciales, ainsi qu’un foyer destiné aux résidents avec un jardinet. Un parking en sous-sol est également prévu. Les travaux ayant pris du retard, l’immeuble ne sera livré que vers le mois de novembre.Enfin, Edouard Fritch a pu constater l’avancement des travaux de la résidence Pape Ora , dont le coût prévisionnel est estimé à 800 millions Fcfp. La résidence Pape Ora, qui répond aux critères de logements sociaux, comprendra 38 logements, répartis dans un bâtiment de 9 niveaux. Ces logements, allant du F2 au F4, devraient prochainement être livrés. Les acheteurs pourront bénéficier de l’aide à l’investissement des ménages mise en place par le Pays.