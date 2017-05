Visite officielle au Maroc

2 acteurs clés ont permis au COL d’insuffler une dynamique suffisamment forte pour pousser à la création dudit club en Afrique : Alex PELOU (Viper Va’a) et Loïc GUILLOU.



En effet, le COL créé le 25 juin 2015 s’est fixé plusieurs objectifs ambitieux et innovants pour le monde du Va’a. Parmi ces défis à relever, les 1ères participations de pays africains et asiatiques à des championnats du monde de Va’a figuraient parmi les importants.



Pour pénétrer le continent africain, le COL s’est appuyé sur le réseau international Viper Va’a dont M. Loïc GUILLOU fait partie. Installé au Maroc, après avoir vécu 5 ans à Huahine à partir de 2006, Loïc s’est prêté au jeu de créer le 1er club africain.