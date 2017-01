Violences : des agents de la DSP obtiennent gain de cause contre les Pakumotu

Rédaction web avec Sam Teinaore

Le délibéré a été rendu ce mardi concernant le roi Pakumotu et ses disciples. Ils étaient jugés pour mise en circulation de monnaie non autorisée, mise en place et participation à un groupe de combat.En janvier 2014, 18 agents de la DSP procèdent à l'arrestation d'Athanase Teiri dans l'affaire des "patu", la fausse monnaie pakumotu. Mais deux agents de sécurité du "roi" brandissent des carabines chargées, en direction des policiers. L'un se rend rapidement, l'autre met en joue les policiers. Un tir part, en l'air.Les 18 policiers qui ont participé à l'intervention se sont constitués partie civile. Leur avocat, Me James Lau réclamait 300 000 Fcfp de réparation pour chacun.Les prévenus ont été relaxés pour les faits de mise en circulation de monnaie non autorisée.En revanche, pour les faits de mise en place et participation à un groupe de combat, Ismaël et Auguste Punu, les gardes du corps, devront verser 1 Fcfp symbolique aux 18 policiers et dédommager deux agents de la DSP pour préjudice moral à hauteur de 300 000 Fcfp. Ils écopent de 2 ans de prison et d'une interdiction de possession d'arme pendant 5 ans. Le roi Pakumotu autoproclamé, Athanase Teiri, est condamné à 9 mois de prison. Son neveu et Premier ministre, ainsi que le procureur Pakumotu écopent d'une amende de 1 million de Fcfp.L'ancien ministre de la Défense Pakumotu, Pierre Tarahu, a été relaxé de tous les chefs d'accusation.