Vini Vana ‘ukulele : un concours pour les "virtuoses du ukulele"

Le Conservatoire artistique de la Polynésie française et la maison de la Culture organisent le 1er concours Vini Vana ‘ukulele, dédié aux virtuoses du ‘ukulele. Il aura lieu dans le cadre du 2ème Festival International de ‘Ukulele le jeudi 14 septembre 2017 à 18 heures sur le Paepae a Hiro.



Ce concours s’adresse aux virtuoses de ‘ukulele qui doivent se constituer en trio (un ‘ukulele, une guitare, une basse) et présenter deux morceaux, l’un tiré du patrimoine polynésien et l’autre démontrant la virtuosité du joueur de ‘ukulele.

Les trios peuvent s’inscrire comme patenté, comme association ou à titre personnel. Un cahier des prix de 265 000 Fcfp au total sera attribué aux gagnants.