Vigilance orange maintenue aux Îles-du-Vent

Météo-France

La vigilance orange est maintenue pour les fortes pluies aux Îles-du-Vent. Elle reste jaune aux Îles-sous-le-Vent.TAHITI ET MOOREA :Maintien d'un temps perturbé jusqu'à lundi soir avec des passages pluvieux accompagnés parfois de grains orageux. Les précipitations peuvent être localement fortes sur le relief et les côtes au vent. Mardi, quelques averses résiduelles dans la matinée. L'après-midi, le ciel reste nuageux par nuages élevés avec des averses encore présentes sur le relief. Températures extrêmes prévues : 25 et 29 degrés Celsius.Vent modéré de Nord-Ouest. Mardi le vent vire au Nord-Est faible. Rafales à 60/70 kilomètres/heure sous grains.Mer agitée. Houle et mer du vent confondues donnant des hauteurs de 2 mètres à 2 mètres 50.ILES SOUS LE VENT :Jusqu'à lundi soir, temps très nuageux à couvert avec des passages d'averses et des grains isolés pouvant être orageux. Mardi, des averses dans la matinée puis retour progressif des éclaircies l'après-midi.Vent modéré de Nord-Ouest. Mardi le vent vire au Nord-Est faible. Rafales à 60/70 kilomètres/heure sous grains.Mer agitée. Houle et mer du vent confondues donnant des hauteurs de 2 mètres.MARQUISES :Lundi, journée bien ensoleillée. Mardi, retour des passages nuageux pouvant occasionner quelques averses dans le Sud de l'archipel.Vent modéré d'Est-Nord-Est.Mer agitée. Houle longue de Nord-Ouest d'1 mètre.TUAMOTU ET GAMBIER :Lundi, du Nord-Ouest au Sud Tuamotu, temps nuageux par nuages élevés doublés de nuages bas porteurs d'averses. Sur le reste de l'archipel, de larges éclaircies prédominent. Mardi, les passages nuageux peuvent être nombreux localement et occasionner quelques averses.Vent modéré de Nord-Est à Est. Rafales à 60 kilomètres/heure vers Hereheretue.Mer agitée. Houle longue de Nord-Ouest confondue avec la mer du vent donne des hauteurs de 2 mètres vers Hereheretue. Mardi, la houle de Nord-Ouest passe à 1 mètre / 1 mètre 50.AUSTRALES :Jusqu'à mardi soir, ciel peu à passagèrement nuageux sur le Nord de l'archipel. Toutefois, quelques averses mardi vers Raivavae. A Rapa, ciel voilé pour les deux jours avec quelques averses mardi.Au Nord, vent variable faible lundi, s'établissant mardi au secteur Est. Vers Rapa, vent variable faible ces 2 jours.Mer agitée; Houle longue de Nord-Ouest d'1 mètre à 1 mètre 50. La mer du vent peut donner des creux jusqu'à 2 mètres 50 vers Rapa.