SOCIÉTÉ

Vigilance jaune sur l'archipel des Gambier

Jeudi 10 Août 2017 à 10:55 | Lu 0 fois

MÉTÉO - Une vigilance jaune est actuellement en cours sur l'archipel des Gambier et plus particulièrement sur l’île de Mangareva à cause d'un risque de fortes pluies et d'orages. Prudence.

