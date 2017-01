Vidéos : les intempéries perturbent les transports inter-îles

Difficile de circuler dans les airs, en mer ou sur les routes avec les intempéries. Les vents violents ont un impact sur les transports inter-îles. Mardi, des ATR d’Air Tahiti n’ont pu se poser sur Maupiti et Bora Bora. Mais ce mercredi les vols de la compagnie domestique ont été assurés. "Hier nous avons effectivement subis quelques mauvaises conditions météorologiques sur les îles Sous-le-Vent. Le vol de Maupiti n'a pas pu se réaliser. L'avion a bien décollé mais n'a pas pu se poser à Maupiti du fait d'un vent assez fort et de pluies. les passagers ont été ramenés à Raiatea dans l'attente d'une amélioration. Ce qui ne s'est pas produit. Donc les passagers ont dû être réacheminés sur Papeete. J'en profite pour m'excuser des désagréments qu'ils ont pu subir. (...) En revanche pour aujourd'hui nous n'avons pas de perturbation", a réagi le directeur général Manate Vivish au micro de Tahiti Nui Télévision.Sur l'eau, la traversée par bateau entre Tahiti et Moorea a été difficile ce mercredi. La forte houle a obligé le Terevau et l’Aremiti à emprunter, à l’aller comme au retour , la passe de Taapuna pour éviter celle de Papeete, trop périlleuse. Des rotations du Terevau , ont dû être annulées. Le navire Aremiti 5 a également modifié ses horaires.