Vidéos - Vaiana : dans les coulisses du doublage en tahitien

Une quarantaine de personnes ont été choisies pour interpréter les dialogues et les chants, parmi lesquelles, Sabrina Laughlin (Moana / Vaiana), Ataria Firiapu (Maui)...



Le travail de doublage est d'habitude fait par des sociétés professionnelles. À Tahiti, ce sont les techniciens et le matériel du DINE (Département de l'Informatique et Numérique Educatif) qui s'en chargent. Pour les aider dans cette mission, les studios Disney ont envoyé 2 experts en doublage, dont le directeur de la Disney Character Voices International, la division qui supervise le doublage de tous les films de la compagnie.



Pendant 2 semaines, Rick Dempsey a partagé son expérience avec l'équipe chargée de l'adaptation tahitienne. Une équipe de bénévoles composée de membres de l'académie tahitienne, d'artistes et d'experts linguistes dans différents domaines. "Je remercie vraiment la compétence de cette équipe de traduction qui est là pour intervenir à tout moment et apporter toute son énergie pour modifier les phrases en gardant tout l'humour et les sentiments que peuvent comporter le filme", souligne Hinano Murphy, responsable du doublage en tahitien.