Vidéos - Un nouveau visage pour l'esplanade Jacques Chirac

L'espace entre les jardins de Paofai et la marina de Papeete, va être complètement réaménagé. Un véritable lieu de vie intégrant restaurants, bistrot, chemins de promenades arborés, espaces verts et zones de loisirs.

L'architecte en charge du projet est Alexis Nguyen-Thé, à l'origine des jardins de Paofai et du col du Tahara'a. "Ces infrastructures ont été conçues dans l'idée de pouvoir marier l'architecture contemporaine, inspirée du nautisme et du milieu de la mer avec aussi bien les bateaux, les yacht de luxe, les voiliers que les animaux marins, et montrer une facette de l'architecture locale, traditionnelle avec l'utilisation de matériaux naturels."