Vidéos - Succès pour la première opération Halte à la prise de risques de l'année

Rédaction web avec Thierry Teamo

Ce samedi, 123 jeunes ont participé à la première opération Halte à la prise de risques de l'année. Un succès pour Jean-Gabriel Rousseau, responsable de la section des permis de conduire à la direction des Transports terrestres. "Les jeunes comprennent qu'il y a des dangers sur la route. Il faut aussi dire qu'il y a des formations au permis à gagner (...) et les jeunes sont très intéressés."L'opération Halte à la Prise de Risques sur les Routes existe depuis plus de dix ans. Elle est organisée par la gendarmerie et plusieurs partenaires. C'est une action où 1 000 jeunes, de 17 à 25 ans, sont formés aux risques routiers par le biais de stages. "Avant tout c'est de la prévention et montrer aux jeunes tous les dangers qu'ils peuvent courir quand ils prendront la route et qu'ils auront leur permis de conduire", explique le Capitaine Faure, officier adjoint chargé de la sécurité routière.Plusieurs thèmes sont abordés : l'alcool et les stupéfiants, l'importance de porter un casque en 2 roues et une ceinture de sécurité en voiture. "L'année 2016 a été une mauvaise année en terme de sécurité routière puisqu'on a eu plus 10 tués sur la route. (...) La priorité du gouvernement c'est de faire baisser ces chiffres", souligne Jean-Gabriel Rousseau.Pour faire passer ses messages, la direction des Transports terrestres a acquis du nouveau matériel : des simulateurs. "L'efficacité est démontrée puisque les jeunes sont très intéressés et comprennent l'influence de l'alcool sur la conduite. On arrive à lutter contre les idées reçues."Même si 2016 n'a pas été une bonne année, la prévention reste efficace. Il y a 10 ans, on enregistrait plus de 300 accidents par an et on comptait encore 36 morts sur les routes polynésiennes en 2012. Le nombre d’accidents est passé sous la barre des 150 en 2015.