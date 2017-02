Vidéos - Sinistrés : vols de dons et autres "dérives"

"On n'aime pas entendre des choses comme ça. C'est sûr que ça a dû peut-être dériver quelque part. Mais dès qu'on sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, on était là. Je n'étais pas là à plein temps, mais des personnes venaient m'interpeller parfois. Et j'arrivais pour dire : les sinistrés".



"Il y a eu des journées où il y a eu beaucoup de monde il faut le reconnaître", admet l'adjointe. Difficile de tout voir dans ces conditions. Mais Yvette Lichtle encourage les gens à remonter les "dérives" : "Si les gens ont vu quelque chose il faut nous le signaler".

Elle rappelle que ces comportements ne concernent pas seulement les bénévoles. "On a surpris des gens qui n'étaient pas sinistrés. Gentiment on leur a dit que ce n'était pas pour eux."