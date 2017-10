Vidéos - Rendez-vous au 3e Forum des formations et métiers du tourisme

Rédaction web (Interviews : Sophie Guébel / Tauhiti Tauniua Mu San)

Le Forum vise à sensibiliser la jeunesse scolarisée ou en recherche d'insertion sociale, notamment les porteurs de projets, aux métiers du tourisme et ainsi leur permettre de s'ouvrir à de nouvelles opportunités.Cette année, le ministère du Tourisme reprend l'organisation de cet événement en partenariat avec l'Assemblée de la Polynésie française et sa commission du tourisme. L’invitée d’honneur pour cette nouvelle édition 2017 est la Nouvelle-Zélande ce pays étant connu pour son développement touristique en matière de tourisme vert, de tourisme nautique, de tourisme de croisière et de grande plaisance, mais également, pour ses échanges linguistiques entre jeunes élèves et étudiants de nos deux pays. "La première année, c'était Hawaii qui avait été mise à l'honneur, l'année dernière nous avons invité des représentants du tourisme de Rapa Nui, et cette année nous bouclons le triangle polynésien avec Aotearoa, la Nouvelle-Zélande, parce qu'il y a une véritable expertise(...)Nous avons à apprendre de ses destinations", estime la ministre du Tourisme.Le parrain de l'événement sera Maui Shan, jeune polynésien de 30 ans qui permet avec l'ouverture de son auberge de jeunesse , le Mahana Lodge Hostel & Backpacker située en plein coeur de Papeete, de participer à la diversification de l'offre d’hébergement touristique en Polynésie française. "Lors du 2e Forum en 2016, j'étais toujours en montage de business plan pour le Mahana Lodge et ça m'a permis de rencontrer des partenaires tels que la Sofidep, la CCISM qui ont pu répondre à diverses questions", se souvient Maui Shan. "Tous les porteurs de projet trouveront les réponses à leurs questions."Le Forum sera organisé autour de quatre pôles : la Formation-Emploi, avec un espace accueillant les services, établissements, organismes publics et privés qui proposent des formations aux métiers du tourisme, les Métiers, un pôle animé par des professionnels du tourisme qui viennent parler de leur secteur d'activité, de leur parcours et de leur expérience, un troisième pôle articulé autour de la Création d'activités, dédié aux porteurs de projets souhaitant développer une activité dans le secteur du tourisme, et enfin, un quatrième pôle, le Numérique, qui va mettre l'accent sur les nouveaux métiers, les activités touristiques qui se développent grâce au numérique. "Aujourd'hui on ne parle plus de développement économique ni de développement touristique sans parler des métiers du numérique donc nous mettrons en valeur des entreprises qui développement des applications dans le domaine touristique ou qui utilisent le net pour promouvoir leurs activités", annonce Nicole Bouteau.Parallèlement deux tables rondes seront organisées autour du thème de l'Organisation Mondiale du Tourisme : Un tourisme durable pour le développement.Cette troisième édition de l’événement s'attachera à présenter une cartographie des formations dispensées et des organismes de formation aux métiers du tourisme existant en Polynésie. Des fiches métiers par thématique (hébergement, transport, activités entre autres) présentant les métiers du tourisme seront également mis à disposition du public.Le Forum des Formations et Métiers du tourisme s’inscrit dans le cadre de la Stratégie de Développement Touristique de la Polynésie française 2015-2020, dans le volet relatif à la mise en place des conditions du développement touristique.