Vidéos - Météo : suivez la situation en direct

> Coupures d'eau et électricité dans plusieurs quartiers, côte Est et Ouest



> La Punaruu à débordé de son lit cette nuit, la situation s'est un peu calmé mais la zone industrielle n'est plus accessible pour les voitures citadines. 7 familles vivent au fond de la vallée sur des terrains non constructibles dans des maisons en tole. Ils n'ont pas été évacué mais sont retranché plus au fond, dans un endroit sûr