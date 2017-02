Vidéos - Inondations : le recensement des dégâts se poursuit à Papeari, Faaone également touché

Rédaction web (Interviews : Mata Ihorai / Oriano Tefau)

La rivière Paui est sortie de son lit en amont de la vallée. Les services de la direction de l'Équipement ont été mis en alerte rapidement avec notamment un tractopelle et une drague. Ils devaient progressivement remonter la rivière pour rechercher et enlever les embâcles.L'eau a peu à peu baissé dans la matinée. La circulation a été rétablie au PK54.Au pk 47,43, à Faaone, la rivière Mapuaura est également sortie de son lit, mais sans causer trop de dégâts. Un case et un camion ont été dépêchés sur place et devaient également remonter la rivière pour déceler et traiter les embâcles.Le chef de corps des pompiers fait état de 45 habitations inondées à Papeari. Pour le maire, il y en aurait 50 et peut être plus. "50 habitations ont été recensées. Je pense qu'il y en a plus. Il y en a autant côté montagne que côté mer", estime Alain Sangue.Les habitants qui ont subi des inondations sont invités à se faire connaître en appelant la cellule de crise 40574030 pour faire une déclaration.