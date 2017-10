Vidéos - Inauguration du parc Vairai en attendant le Village Tahitien

Dans l’attente du développement du projet touristique "Le Village Tahitien", Edouard Fritch a indiqué vouloir faire bénéficier la population de Punaauia de ce site en bord de mer. Le Pays, via Tahiti Nui Aménagement et Développement a ainsi engagé les travaux qui ont permis les aménagements d’espaces dédiés aux activités sportives et de détente, avec notamment une promenade piétonne, des terrains de pétanque et de volley-ball, et un espace barbecue.



Le coût du projet est de 60 millions Fcfp. Ce parc sera au profit de la population en attendant d’autres projets touristiques de classe internationale.





On écoute Christophe Bergues, Directeur de Tahiti Nui Aménagement et Développement