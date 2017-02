Vidéos - "America first" : quand les humoristes du monde se moquent de Trump

Rédaction web

Les Hollandais ont construit le pont Afsluitdijk, "un très long mur" destiné a les "protéger de toute l’eau provenant du Mexique" et ont élu des politiciens handicapés "pour pouvoir s’en moquer", met en avant le présentateur.Les Pays-Bas possèdent les "meilleurs poneys", poneys que l’on peut "même attraper par la croupe", précise la voix Off reprenant le langage du nouveau président américain.La fin de la vidéo revient sur le slogan de Donald Trump "America first" : "Nous comprenons parfaitement que ce soit l'Amérique en premier. Mais peut-on dire les Pays Bas en second ?".La vidéo a fait un tel buzz que le modèle a été repris dans plusieurs pays : France (avec une apparition de Vaimiti Teiefitu lors de son passage à Miss France), Belgique, Suisse, Kazhakstan, Italie, Luxembourg, Lituanie... et même une vidéo présentant Mars.