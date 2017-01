Vidéo : un voleur chassé à coups de louches

Rédaction web

Un voleur a été chassé d'un restaurant à coups de louches aux États-Unis. La tentative de braquage a été filmée par la vidéosurveillance de l'établissement situé à Brooklyn.Les images montrent un homme portant un pull à capuche et masqué, entrer dans le commerce en brandissant un couteau."Il est venu et a dit : "Donne-moi de l'argent", a raconté un employé du Chen"s Garden au New York Daily News. Avant que le bandit ait pu se saisir de la caisse, l'employé et une de ses collègues se sont armés, lui d'une louche, elle d'un couteau. Ils l'ont rapidement fait fuir comme le montrent les images.Le braqueur est suspect dans d'autres vols qui ont eu lieu dans le même quartier. Il serait toujours en fuite selon les médias américains.