Vidéo : un surfeur évite une collision avec un frigo

Marcus Schäfer est habitué à faire d’étonnantes rencontres sur la plage de Leblon, à Rio. Il y surfe depuis 35 ans. "J'ai déjà vu des tortues, des dauphins... mais un frigo, c'est la première et la dernière fois j'espère", a-t-il raconté à l'AFP.



C’est de loin la chose la plus étrange et répugnante qu’il rencontre. En publiant cette vidéo sur les réseaux sociaux pour la Journée mondiale des Océans, le surfeur espère éveiller les consciences .