Vidéo - un pêcheur iranien surfe sur le dos d’un requin-baleine

Si certains clouaient au pilori le pécheur, d'autres plus mesurés et lègèrement provocateurs, expliquaientt qu'ils n'y voyaient là pas grand mal, puisque "l'on chevauchait bien des chevaux".Parmi les commentaires, celui de Maryam Mirzaloo chercheuse iranienne en paléo-océanographie, qui explique que "Les requins-baleines, sont des poissons très amicaux, et de nombreux plongeurs parviennent à les approcher, mais il est clair que ce n’est pas très malin de leur grimper dessus".Expliquant, "Il faut garder à l’esprit qu’il ne faut pas toucher les animaux dans leur milieu naturel. Il y a des règles à respecter en matière d’approche des requins-baleines et pour préserver leur habitat. Même si l’attitude de cet homme n’a pas pu blesser l’animal, elle peut causer une situation de stress qui va le désorienter et qui n’est pas bonne pour sa santé".Après visionnage de la vidéo, Mohammad Tollab, le directeur de l’agence de protection marine et environnementale de la province de Bushehr, a expliqué que le pêcheur ne serait pas puni car il n’avait pas blessé l’animal.Le pêcheur de son côté, vu la polémique, a expliqué sur son Instagram que, "Nous aimons les baleines, et nous ne voulons jamais les blesser. Nous sommes des pêcheurs, et à chaque fois qu’une baleine ou un dauphin est coincé dans nos filets, nous déchirons nos filets, même si ces derniers coûtent très cher".