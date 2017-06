Vidéo : un forum pour rénover nos quartiers

Comment réhabiliter les quartiers les plus vétustes ? C’est la question qui rassemble maires et agences d'aides techniques et financiers jusqu’à mardi soir.



Les maires de Papeete, Pirae, Punaauia et Mahina présentent tour à tour leurs projets de rénovation urbaine. Ils se concentrent autour du tourisme, du loisir ou du logement. Mais le financement des projets est toujours le point sensible.