SOCIÉTÉ

Vidéo : suivez All In One en direct de la cérémonie d'ouverture

Lundi 7 Août 2017 à 17:12 | Lu 243 fois

DANSE - Des milliers de personnes suivent actuellement la cérémonie d'ouverture des championnats du monde de dance Hip Hop à Phoenix, en Arizona. Vous pouvez suivre l’événement en direct sur les réseaux sociaux pour encourager All In One.

