SPORT

Vidéo : retour sur la 23ème édition de la Taapuna Master

Lundi 19 Juin 2017 à 14:39 | Lu 147 fois

SURF - La Taapuna Master s’est clôturée dimanche sur des rouleaux gigantesques et sous un soleil de plomb. Près de 100 athlètes étaient au rendez-vous pour tenter de dompter des vagues de plus de 2 mètres, dans quatre catégories : surf, bodyboard, dropknee et kneeboard.

