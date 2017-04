Vidéo : retour sur l’arrivée de la double pirogue Hokule'a

Rédaction web avec Tamara Sentis et Mata Ihotai

Ce matin, les douze membres de l’équipage ont été accueillis au son des pahu et des toere pour débuter la cérémonie. Des milliers de visiteurs, danseurs et artistes se sont mobilisés pour faire rayonner la culture des populations du Pacifique.La pirogue Hokule'a a effectué un tour du monde, durant trois ans, dans le but de sensibiliser les populations à la protection de l’environnement. « Je pense que nous avons fait prendre conscience aux populations de l’extrême importance de la sauvegarde de la planète. Si l’on se dit que la protection de l’environnement est un problème mondial, le défi semble impossible à relever tout seul. Alors que si on pense collectivement, avec nos amis, nos familles, notre communauté, nosîles ; on aura un grand impact sur la planète », explique Kaleo Wang, membre de pirogue.Durant ce grand voyage, les membres de l’équipage ont continué à naviguer avec les étoiles pour sauvegarder la culture du Pacifique.« Avant le premier départ du Hokule'a, beaucoup de personnes se fichaient d’être Hawaiien. Ils ne voulaient pas parler le langage ni connaitre la culture. Mais ramener ce savoir-faire de navigation et le pratiquer à nouveau permet de faire changer les mentalités pour que nous soyons fiers de nos traditions », ajoute-t-il au micro de TNTV.Le ministre de la Culture, Heremoana Maamaatuaiahutapu, était entouré de plusieurs membres du gouvernement pour les accueillir. « C’est courageux de faire le tour du monde pour porter ce message de protection de la planète et des océans. Nous, petit pays du Pacifique, nous ne voulons pas être victime du changement climatique mais leader du changement climatique. Nous devons continuer à nous battre car le dérèglementclimatique est déjà une conséquence sur le territoire avec la montée des eaux » déclare le ministre.