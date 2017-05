Vidéo : résumé de la première étape de la Tahiti Pearl Regatta

Le soleil, le vent et la bonne humeur étaient au rendez-vous pour la traversée Raiatea/ Huahine.



L’équipe de Trésors de Tahiti est arrivée la première dans la catégorie des multicoques en 3h57 minutes. Lipton Ice Tea et Quille de Joie arrivent en tête des Monocoques 1 et 2 dans la passe de Fitii à Huahine.



Ils restent quatre étapes au programme de cette 14ème édition. Les voiliers ont pris le cap pour Tahaa il y a quelques minutes !