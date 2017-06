Vidéo : plus de 1.500 blessés dans un mouvement de panique à Turin

"On a entendu un bruit. Il y a eu un mouvement de foule. Les gens ont commencé à tomber les uns sur les autres. Là, j’ai du sang de personnes qui me sont tombées dessus. Les gens criaient… C’était comme une vague, les gens se sautaient les uns sur les autres. C’était vraiment un moment terrible. On a vraiment pensé à ce qu’il s’est passé à Manchester", raconte Luca, 32 ans, à l'AFP TV.



"Il y avait du bruit en permanence mais pas d’explosion. Tout le monde est parti en courant", a expliqué un autre, tandis que Gaétan, explique: "Beaucoup de stress. Avec ce qu’il se passe maintenant, je crois que c’est normal. On a paniqué".



"Je suis tombé, j'ai réussi à me relever, mais j'ai tout perdu, mon téléphone, mon sac, tout", a ainsi déclaré l'un d'entre eux sur la chaîne SkyNews24.