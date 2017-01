Vidéo : orages spectaculaires, un phénomène de saison

Lundi soir, l'orage a grondé. Le ciel de Tahiti et Moorea s'est zébré. Chez quelques-uns, le courant a sauté, les vitres ont tremblé... Un épisode orageux particulièrement intense, mais qui correspond à la saison actuelle. "Il faut rappeler que nous sommes en saison chaude", souligne Daniel Nouveau, prévisionniste chez Météo France. "Dans ce type de saison ont est confrontés à plus d'orages que si nous étions en El Niño."



Depuis quelques jours, les Tuamotu sont en vigilance pour les orages et la pluie. C'est le même phénomène qui a touché les île du Vent. "Depuis mercredi dernier nous constatons des orages sur Tahiti en particulier, assez ponctuels l'après-midi. Et puis hier soir (lundi soir, NDLR), c'était quelque chose de plus organisé, qui était déjà aux Tuamotu Gambier. Et ces conditions sont sur nous actuellement avec de l'air très chaud dans les basses couches et en altitude, les vents favorables à la formation des nuages orageux, cumulo-nimbus", explique le prévisionniste.