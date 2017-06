Vidéo : « on est sur le podium, c’était l’objectif »

Les Tahitiennes remportent la médaille de bronze derrière la Nouvelle-Zélande et l’Australie. Elles ont ramé au coude-à-coude tout au long de la course.



« C’était dur, il fallait remotiver les filles, même si on avait parfois des baisses de régime parce que trois tours, c’est hot quand même », explique la capitaine.



« Au deuxième tour on était deuxièmes, et au troisième nous étions troisièmes. On a essayé de revenir sur les Australiennes mais c’est la loi du plus fort qui gagne » ajoute-t-elle.



Les conditions n’étaient pas optimales pour les rameuses qui auraient espéré un peu plus de vague.



« On ne peut pas dire que je sois satisfaite de cette troisième place, mais on est sur le podium, c’était l’objectif ». Elles terminent le parcours en 2h19m41.