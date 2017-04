Vidéo : les scolaires sélectionnés pour le championnat du monde de beach volley

Ils étaient tous très motivés sur le terrain du Fataua cette après-midi. Au total, huit filles et huit garçons issus de différents lycées se sont confrontés pour gagner leur place pour le championnat du monde.



Deux équipes de trois joueurs et joueuses se sont sélectionnées pour cette grande compétition.



Le championnat du monde se tiendra du 27 mai au 3 juin prochain dans les jardins de Paofai et au stade de Willy Bambridge.