Vidéo : les premiers mots de Turouru Temorere, Miss Tahiti 2017

Au cours d'une "bringue" incroyable et une pluie d'applaudissements nos 10 candidates se sont livré une magnifique bataille à coup de danses et de tenues plus belles les unes que les autres. Il y avait comme un air de passé remis au goût du jour qui rappelle les années du "Quinn's", le thème de la soirée.



Au terme de la soirée, c'est Turouru Temorere, 20 ans, qui succède à Vaea Ferrand. Elle est entourée de de la belle Hinatea Blais (première dauphine) et de Tehani Blanc (deuxième dauphine). Miss Heiva est Hina Natua.