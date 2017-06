Vidéo : les images de l'arrivée de Hokulea à Hawaii

Plusieurs personnalités ont marqué de leur présence cette cérémonie présidée par le gouverneur de l’Etat de Hawaii, David Ige. Il y avait, entre autres, le Président de la 71ème session de l’Assemblée générale de l’ONU, Peter Thomson, le Président de la République de Palau, Tommy Remengesau, la représentante de l'Afrique du Sud, Mpho Tutu Van Furth, fille du révérend Desmond Tutu, le gouverneur de l’Alaska, William Walker, ainsi que Jean-Michel Cousteau, fondateur de l’association Ocean Futures Society. La Polynésie française était représentée, quant à elle, par Heremoana Maamaatuaiahutapu, ministre en charge de la Culture et de l’Environnement, avec également une forte délégation de Tautira qui accueille les équipages de Hokule’a depuis son tout premier voyage à Tahiti.



Après les différents rituels d’accueil, le gouverneur David Ige a rappelé l’importance de cette épopée pour la lutte contre le changement climatique et son engagement en faveur de l’accord de Paris, malgré le retrait des Etats-Unis. L’Etat de Hawaii devient ainsi le premier des Etats Unis à ratifier l’accord de Paris et le public très nombreux a marqué son approbation par une longue ovation debout.