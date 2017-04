Vidéo : les deux harmonies en concert vendredi

Rédaction web et Thomas Chabrol

Vendredi, près de 100 musiciens issus la Petite et de la Grande harmonie du conservatoire se produiront sur scène. Cette soirée rassemble les débutants avec les confirmés et les virtuoses de la musique, tous liés par l’amour des notes.Au programme de cette soirée détonante, plusieurs titres variés alliant classique et pop. Ils reprendront notamment « Rhapsody In Blue » de Gershwin, « Thriller » de Mickael Jackson, « Happy » de Pharell Williams, ou encore plusieurs titres de Star Wars…Le concert se déroulera au Grand Théâtre de la maison de la Culture le vendredi 21 avril à 19h30.Tarifs : 1500 xpf et 1000 xpf pour les moins de 12 ans. Les billets seront en vente aux guichets de la Maison de Culture.