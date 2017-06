Vidéo : les danseurs de All In One gagne la finale France du concours Hip Hop International

Elodie Sartoux & Mike Leyral

Ces huit jeunes passionnés de hip-hop viennent de remporter la finale France du concours Hip Hop International ! Ils sont les premiers Polynésiens à représenter la France dans un concours de danse au prestige international en amateur.La victoire a été serrée face aux Players, venus de Lyon ; mais nos danseurs l'emportent avec 7,51 points sur 10, sur la même musique qu'en qualifications : un mélange de mélodies traditionnelles et modernes. Un groupe venu de Cannes, Artistic Flow, complète le podium."Je n'en reviens toujours pas qu'on ait gagné ! Il y avait du très haut niveau et on n'aurait jamais imaginé représenter un jour la France au plus grand concours au monde de Hip Hop. C'est un rêve qui devient réalité. On n'arrive pas à y croire" s'est enthousiasmé Manava Akau, le leader de la troupe.Cette victoire en catégorie adultes permet aux All in one de s'envoler vers les États-Unis pour la prochaine étape : la grande finale internationale. Elle se déroulera en août à Phoenix.Les Tahitiens se sont taillé un beau succès : des fans venus d'Orléans, qui ne sont pas Tahitiens eux-mêmes, leur avaient même confectionné des affiches.