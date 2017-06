Vidéo : les danseurs de All In One font le show sur TNTV

Tout juste de retour en Polynésie, ils racontent leur exploit sur le plateau de TNTV : "On est beaucoup fatigué, on est toujours dans le décalage horaire mais on est vraiment content et on n’arrive toujours pas y croire car c’est vraiment le plus grand concours chorégraphique au monde. On est vraiment choqué", explique le chef de groupe, Manava Akau.



"Au niveau du hip-hop pur les Français étaient au-dessus de nous mais je pense qu’on s’est approprié notre propre hip-hop en rajoutant notre touche culturelle et c’est ce qui a fait qu’on s’est démarqué de tous les autres groupes. En plus les autres étaient plutôt renfermés et faisaient la grimace alors que nous on avait le sourire tout le long !".