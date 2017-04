Vidéo : les candidats de Ohipa Maitai soutiennent leur projet

Rédaction web avec Sophie Guébel et Juliano Tautu

Ce matin, c’est l’effervescence dans les locaux de la CCISM. Une candidate se presse, l’autre révise son projet, et tous, essaient de gérer leur stress. Le tournage du premier épisode de l’émission consacrée à l’entrepreneuriat Ohipa Maitai débute. Pendant quelques minutes, les vingt participants vont devoir convaincre le jury de la pertinence de leur projet de création d’entreprise. Une première sur le fenua !Pour ceux qui ne connaissent pas encore le concept, Ohipa Maitai est un jeu de téléréalité qui rassemble des candidats avec une idée de création d’entreprise. « Ils n’ont pas forcément d’expérience dans ce domaine. Ils viennent chercher de la formation, de l’apprentissage et surtout, mettre en valeur leurs qualités entrepreneuriales », explique Karim, co-auteur de l'émission.Tous les secteurs d’activité sont concernés par les projets des participants : agriculture, tourisme, alimentation, culture... Mais, sur les vingt candidats présents ce matin, seuls dix seront sélectionnés ce soir pour poursuivre l'aventure. Cependant, Karim est formel sur la suite des candidats : « dans ce jeu, il n’y a pas de perdant. Même si ils sont éliminés, ils seront entourés par des professionnels pour réaliser leur projet ». La formation sera donc intensive et continue au fur et à mesure des huit émissions.Ohipa Maitai sera diffusé à compter du mois de septembre sur TNTV. Le gagnant repartira avec 1 million de francs et son rêve de devenir patron réalisé.