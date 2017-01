Vidéo : les bons petits plats de Maheata, de la radio à la télé

Depuis novembre, Maheata est passée devant la caméra. Elle tourne les 135 épisodes de sa nouvelle émission : Les Bons P'tits Plats de Maheata qui sera diffusée sur Tahiti Nui Télévision. "Une émission de cuisine en radio c'était bien compliqué. Il fallait la mettre en télé. Et grâce au directeur de Radio 1 Frédéric Dubuis et à Hervé Boitelle de Bleu Lagon production, on a réussi à mettre en place cette émission de radio en version télévision", explique Maheata.De la radio à la télé : un grand changement pour la passionnée de cuisine. Maheata va devoir réaliser ses plats, et non plus seulement en parler pendant deux minutes en radio : "Ça change beaucoup. Au micro il n'y a que moi dans le studio, je suis seule. Là du jour au lendemain, passer devant plusieurs personnes, cuisiner en public, ça change. (...) Une recette qui dure à la radio environ 2 minutes, en cuisine elle dure environ 45 minutes".Sa mission ? Des recettes simples à réaliser, avec des produits sains : "On a vraiment voulu mettre en avant les produits locaux comme le fe'i, le taro... ce genre de produits qu'on n'a pas forcément l'habitude de cuisiner au quotidien", explique Maheata.