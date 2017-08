Vidéo : le DJ set de Møme en plein milieu du lagon

L’équipe technique a installé le matériel de musique et de transmission internet pendant plusieurs jours. Un vrai défi.



"Ce n’était pas facile d’organiser un tel évènement dans le lagon, loin de la terre, en plein milieu du Pacifique, en Polynésie Française. Mais on a réussi et c’est vrai succès !", explique Derek Barbolla, le fondateur de Cercle. Cette web tv retransmet des concerts en direct sur Facebook et Youtube. Chaque semaine, il invite un artiste à se représenter dans un lieu inédit.