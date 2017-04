Vidéo : la version tahitienne de Moana comme support éducatif

Rédaction web avec M.Tepa et J.Tautu

La direction de Disney, touchée par l’amour que portent les polynésien à leur culture et leur langue, a accepté de réaliser une version de Moana en langue tahitienne. Une équipe de traducteurs, d'artistes polynésiens et de professionnels de l’éducation ont travaillé pendant trois mois pour l'adapter. Validé aujourd’hui par l’Académie, il servira de support pédagogique dans les écoles du fenua.« Il permet de valoriser nos langues et d’inciter la famille à l’utiliser au quotidien. En plus, il aborde plusieurs thématiques importantes de notre culture : les héros, la navigation, le développement de soi avec le personnage de Moana et le rôle de la famille », explique Hinano Murphy, coordinatrice de l’équipe tahitienne pour l’adaptation de dessin animé.Pour continuer l’apprentissage de la langue polynésienne, l’équipe de traduction a glissé des termes compliqués dans les textes. « Ils ne sont plus beaucoup utilisés mais ils sont importants pour comprendre notre culture. Ils concernent la navigation, les courants, la hauteur des vagues. Nous comptons sur la bienveillance des enseignants pour expliquer ces thèmes aux enfants. »Sur les 1000 DVD de la version tahitienne, 600 seront donnés aux établissements scolaires du fenua ; les autres seront distribués aux associations culturelles. Malheureusement, ce premier Disney en tahitien ne ne sera pas commercialisé. Vous pourrez quand même en profiter, puisqu'il sera diffusé le 29 avril place Toata ou dans les jardins de Paofai.