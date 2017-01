Vidéo : la houle de Nord fait la joie des surfeurs

Rédaction web

Avec un vent de terre qui soufflait très tôt ce mardi matin, les conditions étaient idéales pour surfer sur les côtes Nord et Est de l’île.Mihimana Braye engagé sur le circuit professionnel WQS, profite de la houle pour s’entraîner. "Tu peux t'entraîner sur les manoeuvres aériennes, les rollers et puis le matin tôt avec des barells, des bons tubes. C'est une vague complète. C'est un bon entraînement pour ma saison qui va commencer en Australie. (...) J'essaie de surfer tous les jours ici surtout". Le surfeur confie qu'il ira peut-être surfer à des "secret spots" également. "Il faut connaître mais faire attention à la foudre", prévient-il.Parmi les surfeurs présents on pouvait également compter le rider pro français Jérémy Florès, mais également l’incontournable Hira Terinaatoofa. Sans oublie Julien Miremont.