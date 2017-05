Vidéo : la Tahiti Pearl Regatta s’achève dans le lagon de Taha'a

Allianz se place en première sur la première marche du podium des monocoques en division 2. "On n’a pas fait de grosses bêtises, on a eu des départs corrects et une belle régularité ! On a un bateau qui marche bien, on a le même équipage depuis 5 ou 6 éditions donc tout le monde est au point et connaît bien ! Dès qu’on participe à une course on a envie de gagner et la TPR c’est vraiment une magnifique course donc on a encore plus envie d’être bien classé et de viser le podium… ", explique Roland Marti, skipper.



Nusa Dua remporte pour Pearl Romance dans la catégorie des multicoques.



En crusing, c'est l'équipage du Gadjo Dilo qui arrive en premier. "Le but c’était de bien faire marcher le bateau et de lui donner ce qu’il mérite ! Je ne pensais vraiment pas faire un classement mais tant mieux ! L’ambiance est vraiment très sympa et bonne enfant (...) c’est vraiment une très belle expérience", affirme Jean-Philippe Hugret, le skipper de Gadjo Dilo.