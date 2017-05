Vidéo - la Délégation au Festival polynésien de Saint-Paul-Trois-Châteaux

Lors de son intervention, la Déléguée s’est réjouie de voir la Polynésie française mise, à nouveau, à l’honneur à Saint-Paul-Trois-Châteaux, après l’année d’interruption connue par la manifestation en 2016. Elle a remercié le maire qui a bien voulu accueillir, cette année encore, le festival, devenu aujourd’hui, un évènement culturel très attendu par la communauté polynésienne de l’hexagone.



Enfin, elle a salué le travail remarquable réalisé par Jean-Michel Amsallem et son équipe, et a exprimé le souhait que la 13ème édition de l’évènement puisse se tenir en 2018. Une marque de soutien très appréciée par le président de Te Hoa No Porinetia, Jean-Michel Amsallem, qui a remercié chaleureusement Caroline Tang pour sa présence et son appui, permettant à l’association de continuer à promouvoir la culture polynésienne.