Vidéo : distribution de 4000 cartes électorales à Paea

Samedi, le scrutin du premier tour des élections présidentielles n’a pas mobilisé les foules. L’abstention a atteint un taux-record. Six électeurs sur dix ne se sont pas rendus aux urnes.



Mais à Paea, l’abstention a peut-être ses raisons. En effet, « sur 9000 cartes électorales, 6000 n’avaient pas été distribuées », explique le tavana de la commune, Jacquie Graffe.



Pour combler ces lacunes, la police municipale se voit donc confier la mission de distribuer elle-même les cartes aux habitants. « Il faut qu’on distribue 4 000 cartes le plus vite possible », assure le chef de service de la police. Au total, 14 agents sont mobilisés. « Nous serons six le matin, six l’après-midi et deux le soir », ajoute-t-il.



Toutes les cartes électorales seront remises en mains propres. Il est donc demandé aux habitants de Paea « d’attacher les chiens et d’accueillir la police avec le sourire ».