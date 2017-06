Rédaction web

Les éléphants sont dotés d'une incroyable intelligence. Mais, en plus de leur cerveau bien plein, ils ont aussi un formidable instinct parental. C'est en tout cas ce que démontre la vidéo ci-dessous. On y voit un éléphanteau tombé dans le bassin de son enclos. Alors qu'il est en train de couler, les deux éléphants se mettent à l'eau pour lui venir en aide. Ils réussissent à la ramener à la surface sain et sauf !