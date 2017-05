Vidéo des Tiki Toa : "on va préparer la prochaine Coupe du monde"

«Nous pouvons être fiers de cette finale. On est quand même arrivés vice-champions du monde, deux fois d’affilée, à deux Coupes du monde. Ce n’est pas donné à toutes les équipes. La preuve, l’Italie, l’Iran, la Suisse, auraient bien aimé être à notre place», confirme Raimana Li Fung Kuee.



Le match a été extrêmement difficile pour les Tiki Toa. Ces amateurs se sont en effet frottés aux monstres du Beach soccer puisque la discipline a été invitée au Brésil. Pourtant, les Tahitiens n’ont rien lâché.



«Le Brésil nous a pressé dès le début. Les joueurs nous ont imposé leur rythme (…) ils étaient beaucoup plus forts que nous, les mecs n’arrêtent pas de l’année, ce sont des pros », avoue t-il.



«Il manque un petit truc, on a bien vu qu’il y avait une sacrée différence de niveau aujourd’hui. Il nous faudrait un petit coup de pouce pour pouvoir rivaliser avec eux. On va continuer à travailler et on va préparer la prochaine coupe du monde », conclut le buteur.



Les Tiki Toa savourent donc leur deuxième place, en attendant de remporter, on l’espère, le titre de champion du monde en 2019.