Rédaction web

Invisibles si on ne fait pas attention, de nombreuses petites erreurs de réalisation se trouvent dans le dessin animé. Une feuille disparait sur la plage en une seconde, les tatouages de Maui se déplacent et ne correspondent plus … tous ces faux raccords ont été aperçus et compilés par deux spécialistes du cinéma Michel et Michel dans une vidéo sur Youtube