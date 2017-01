Video : cherche nounou... pour faire le tour du monde

Rédaction web

C'est une annonce plutôt insolite qu'une famille américaine a lancée sur la toile. Derek et M'Kenzie Tillotson recherchent une nounou pour leurs trois enfants. Mais pas n'importe quelle nounou : cette personne devra les accompagner pendant un an dans leur voyage autour du monde.Le départ se fera à New York en juillet puis direction l'Europe avec une visite de l'Islande, la Hongrie, la France, la Turquie... Au programme également de ce tour du monde : Hawaï, la Nouvelle-Zélande et l'Asie."Nous cherchons quelqu’un qui aime nos enfants autant que nous, même quand il font n’importe quoi… ", explique le couple dans sa vidéo. La nounou devra s'occuper des enfants, leur faire cours, faire à manger, le ménage.Tous les frais seront pris en charge par la famille : repas, logement, transport... et la nounou bénéficiera de 2 jours de congé par semaine. Ce travail de rêve est rémunéré de 1200 à 1500 dollars par mois soit entre 135 000 Fcfp et 170 000 Fcfp.La vidéo de cette annonce a été postée le 3 janvier sur YouTube. Depuis, la famille a été inondée de candidatures. Sur leur site internet, les candidats peuvent désormais s'inscrire sur une liste d'attente. En espérant retenir l'attention des parents.