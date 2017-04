Vidéo : Yves Conroy condamné à 18 mois de prison

Yves Condroy gérait une société de vente et d’installation de panneaux solaires avec son fils. Ils comparaissaient début février devant le tribunal pour escroquerie à la défiscalisation et abus de biens sociaux. Ce jeudi matin, le tribunal correctionnel a décidé de les relaxer pour les faits d’escroquerie, mais ils tombent tous les deux pour abus de biens sociaux. Les deux hommes utilisaient les fonds de leur société à des fins personnelles.



Yannick Conroy écope de 6 mois de prison avec sursis et d’un million d'amende. Son père, Yves, est condamné à 18 mois de prison ferme et à deux millions d'amende. Désormais, il souhaite faire la guerre à toutes les sociétés frauduleuses du territoire. « Vous avez dû remarquer que ce n’est pas la première fois qu’on me condamne à la place des autres. On me reproche une fraude fiscale alors qu’ils ont la liste des vrais fraudeurs, et avec la complicité des dirigeants du pays et de la direction de la contribution. » se défend-il au tribunal.



Yves Condroy a récemment annoncé sa candidature aux élections législatives. Avec sa peine d’emprisonnement de 18 mois, il risque de faire campagne sous les barreaux.