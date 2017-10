Vidéo - Violent incendie à proximité de l'aéroport en Nouvelle-Calédonie

Rédaction Web

L'incendie s'est déclaré jeudi matin dans une zone de végétation, située au sud de l'aéroport de La Tontouta sur la commune de Païta, de l'autre côté de la route territoriale 1. En milieu de journée, l'axe a été fermé à la circulation, en raison d'un front de flammes en bord de route et d'épaisses fumées.Environ 1.300 hectares de végétation ont été ravagés par les flammes, attisées par des vents violents avec des rafales atteignant 65 km/h, alors que l'archipel est frappé par une sécheresse exceptionnelle.Au plus fort de la lutte, en milieu de matinée, dix-sept véhicules et une cinquantaine de pompiers étaient déployés sur place afin de lutter sur plusieurs fronts simultanément, ce qui n'a pas empêché la RT1 d’être complètement fermée à la circulation.Les efforts des pompiers ont fini par payer, la circulation a été rétablie à la tombée de la nuit, après neuf heures de blocages et de perturbations.