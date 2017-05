Vidéo - Vers une reconnaissance officielle des échanges par mail entre Pays et usagers

Rédaction Web

La Polynésie française est compétente pour édicter la réglementation relative à la dématérialisation du secteur public comme du secteur privé. Ce projet de loi du Pays porte sur les dispositions encadrant les formalités contractuelles par voie électronique."Ce projet de loi de Pays servira à formaliser la reconnaissance des échanges électroniques entre le Pays et les usagers." explique Jean-Christophe Bouissou, porte-parole du gouvernement. "Ceci afin que les échanges électroniques soient considérés comme des courriers officiels, et que la véracité de ces échanges soient validés comme tels."Le projet de loi du Pays porte aussi sur les dispositions relatives au service de coffre-fort numérique. Il s’agit d’un nouveau service permettant d’archiver, dans un espace sécurisé en ligne, des documents dématérialisés importants.L’intérêt du coffre-fort numérique ne se limite pas à la sauvegarde à distance. Il peut également faire office de " porte-documents" où ranger et classer l’ensemble de ses documents importants. Ce service permet enfin d’accéder à un coffre-fort numérique 24 heures sur 24, partout dans le monde, depuis n’importe quel ordinateur connecté à internet.